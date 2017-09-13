Сеул, 13 сентября, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Введение новых санкций в отношении Северной Кореи Советом Безопасности ООН обернется для инициатора ограничений — США — большими проблемами, заявил Хен Тей Сун, северокорейский посол в Женеве, 13 сентября сообщает Yonhap.

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Комментируя резолюцию по санкциям, принятую Совбезом ООН, северокорейский дипломат заявил:

«Предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории».

Напомним, 11 сентября 2017 года Совбез ООН принял новую резолюцию по санкциям в отношении Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян свернуть свою ядерную программу. На страну наложен ряд торговых ограничений, в том числе на поставку в Северную Корею нефтепродуктов и на ее экспорт текстильной продукции и рабочей силы.

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Инициаторами новых санкций выступили США. Отметим, что резолюция была принята в менее жестком варианте, чем того хотел Вашингтон. Москва поддержала документ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября посол Северной Кореи в России Ким Хен Чжун заявил, что если Вашингтон рассчитывает на изменение Пхеньяном своей позиции из-за новых санкций, то это «большая иллюзия».