Новая волна арестов в Турции: 63 человека были взяты под стражу
Анкара, 13 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. В Турции произошла очередная волна массовых арестов: 63 человека были взяты под стражу 12 сентября, передает Die Tagesschau со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.
Власти выдали ордер на арест 45 бывших сотрудников государственных спецслужб по обвинению в связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется в организации попытки военного переворота в стране в июле 2016 года.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 году часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, однако она обернулась неудачей: власть сохранилась у законного президента Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после неудавшегося военного переворота начался переворот «гражданский», так называемая «политическая чистка».
На сегодняшний день задержано более 150 тыс. человек; 130 тыс. государственных служащих в связи с вынесенными постановлениями были уволены со своих мест без суда и следствия.