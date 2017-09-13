Анкара, 13 сентября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. В Турции произошла очередная волна массовых арестов: 63 человека были взяты под стражу 12 сентября, передает Die Tagesschau со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

U.S. Department of Defense Арест

Власти выдали ордер на арест 45 бывших сотрудников государственных спецслужб по обвинению в связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется в организации попытки военного переворота в стране в июле 2016 года.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 году часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, однако она обернулась неудачей: власть сохранилась у законного президента Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после неудавшегося военного переворота начался переворот «гражданский», так называемая «политическая чистка».

На сегодняшний день задержано более 150 тыс. человек; 130 тыс. государственных служащих в связи с вынесенными постановлениями были уволены со своих мест без суда и следствия.