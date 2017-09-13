Японская Mitsui может построить в Холмске терминал СПГ
Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Японская компания Mitsui рассматривает возможность строительства в сахалинском городе Холмске приёмного терминала сжиженного природного газа (СПГ). Под размещение объекта потенциальному инвестору предложили три участка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации городского округа.
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В планах японской компании построить приёмный терминал СПГ, с которого газ будет поступать как в местные котельные, так и на социально-значимые объекты.
Со стороны властей Холмска поступили три предложения об участках для строительства объекта — около села Пятиречье, а также на улицах Мичурина или Колхозной в самом Холмске.
В настоящее время японская делегация составляет детальный план проекта. Затем с островным Агентством по развитию энергетики и газификации будет прорабатываться возможность инвестирования средств в Холмск.
Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1992 года, японская компания Mitsui разрабатывает месторождения нефти и газа на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2».