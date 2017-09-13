Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Японская компания Mitsui рассматривает возможность строительства в сахалинском городе Холмске приёмного терминала сжиженного природного газа (СПГ). Под размещение объекта потенциальному инвестору предложили три участка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации городского округа.

妖精書士 Терминал СПГ

Читайте также: Минфин РФ: Мы разберёмся с американской ExxonMobil

В планах японской компании построить приёмный терминал СПГ, с которого газ будет поступать как в местные котельные, так и на социально-значимые объекты.

Со стороны властей Холмска поступили три предложения об участках для строительства объекта — около села Пятиречье, а также на улицах Мичурина или Колхозной в самом Холмске.

В настоящее время японская делегация составляет детальный план проекта. Затем с островным Агентством по развитию энергетики и газификации будет прорабатываться возможность инвестирования средств в Холмск.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1992 года, японская компания Mitsui разрабатывает месторождения нефти и газа на Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2».