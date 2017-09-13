Пекин, 13 сентября, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Президент информационного агентства «Синьхуа» Цай Минчжао встретился в Пекине со своим коллегой из Agence France-Presse (AFP) Эммануэлем Огом в Пекине, сообщает 12 сентября агентство «Синьхуа».

snowyowls Здание «Синьхуа» в Пекина

"Текущий год ознаменовался 60-й годовщиной подписания соглашения о сотрудничестве между «Синьхуа» и AFP», — заявил Цай, выражая убеждённость, что обе стороны продолжат налаживать взаимодействие и развивать сотрудничество в сфере развития информационной сферы.

Цай рассказал своему коллеге о результатах, которых добилось агентство «Синьхуа» в улучшении фото и видео продукции, а также внедряемых новых информационных и технических сервисах.

Эммануэль Ог, со своей стороны, заявил, что AFP и «Синьхуа» уже очень долго поддерживают дружеские отношения, а также выразил надежду, что в дальнейшем их обмен опытом будет только нарастать.

Напомним, что из Agence France-Presse является старейшим в мире информационным агентством, созданным в 1944 году на базе агентства «Гавас», уходящего корнями еще в первую половину 19-го века.

Агентство «Синьхуа» является одним из старейших китайских информационных агентств. Оно было создано в 1931 году. Дословно его название переводится как «Агентство «Новый Китай».