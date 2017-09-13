Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Председатель 71-й Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томпсон получил должность Специального посланника ООН по Океанам, передает Reuters.

Океан

По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, представитель Фиджи в ООН и экс-председатель Генассамблеи будет «воплощать в жизнь» решения конференции по Океанам, состоявшейся в июне.

Сам Томпсон заявляет, что считает целью своей новой миссии «восстановление равновесия», из которого планету вывела «накопленная человеческая деятельность».

Напомним, 12 сентября в ООН стартоваля 72-я Генеральная Ассамблея, председателем которой был назначен министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

На рассмотрение Генассамблеи ООН в этом году будет вынесено около 160 вопросов. С 19 по 25 сентября на площадке Генассамблеи ООН состоится общеполитическая дискуссия, в которой примут участие главы ряда государств, а также главы делегаций от остальных стран.