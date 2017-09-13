Трампу предлагали план быстрого восстановления диалога с Москвой – Buzzfeed
Вашингтон, 13 сентября, 2017, 03:43 — ИА Регнум. План оперативной нормализации российско-американских отношений поступал президенту США Дональду Трампу из Москвы сразу же после его вступления в должность, сообщает Buzzfeed.
По данным портала, в Белом доме среди прочих есть документ, который поступил Трампу от российского руководства.
«Подробный документ с предложениями, доступ к которому получил Buzzfeed, призывает к полному восстановлению дипломатических и военных каналов связи, а также — контактов между разведслужбами», — пишет издание.
Портал утверждает, что речь идет о связях, ослабших из-за «российского участия в событиях на Украине и в Сирии». Москва, судя по документу, предлагала Трампу восстановить каналы, которые были перекрыты в бытность президентом Соединенных Штатов Барака Обамы.
Упоминается имя Андрея Крутских, специального представителя российского президента по кибербезопасности, который готов был встретиться с коллегой из США по вопросам «информбезопасности». Переговоры должны были состояться весной 2017 года.
Также в предложенном плане налаживания связей значились переговоры по ядерной программе Ирана, Северной Кореи и по ситуации в Афганистане.
Еще одним шагом по сближению Вашингтона и Москвы в документе значатся переговоры глав Пентагона и американских спецслужб с коллегами из России.
Напомним, Трамп неоднократно уверял, что хочет «поладить» с Россией и лично с российским президентом Владимиром Путиным.
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Параллельно с этими заявлениями нарастает напряженность между Вашингтоном и Москвой в дипломатической сфере.
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Кроме того, Вашингтон активно задействует в целях давления на Москву северокорейский фактор. Так, 12 сентября и.о. помощника американского госсекретаря Сьюзан Торнтон заявила, что Вашингтон может ввести новые рестрикции против Москвы и Пекина, если они не усилят давление на Пхеньян.
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