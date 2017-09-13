Порт-о-Пренс, 13 сентября, 2017, 03:37 — ИА Регнум. В столице Гаити вспыхнули массовые беспорядки — на улицах горят автомобили и баррикады из покрышек, демонстранты бьют витрины магазинов, происходят столкновения с полицией, передает Reuters.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Протестущие, недовольные налоговой политикой президента Гаити Жовенеля Моиза, заявляют о «начале революции».

«Революция только началась. Жовенелю Моизу придется отказаться от своих налогов или немедленно уйти, — заявляет Жак Менар, один из вожаков протестующих. — И это предупреждение, потому что следующий этап может быть очень жестоким».

Полиция пытается разогнать протестующих слезоточивым газом, однако пока беспорядки не утихают. В настоящий момент известно о нескольких задержанных демонстрантах. О жертвах и раненых в результате столкновений пока не известно.

Напомним, Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года. Выборы проходили в ситуации гуманитарного кризиса, связанного с ураганом «Мэтью», разрушившим все западное побережье страны.

Несмотря на сложные условия, голосование было признано состоявшимся, международные наблюдатели высоко оценили проведение выборов, хотя и посетовали, что пришло мало людей.

Читайте также: «Выборы прошли отлично — почти никто не голосовал»