Пекин, 13 сентября, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Китайское правительство предоставило гуманитарную помощь Антигуа и Барбуда, пострадавшему от урагана «Ирма», сообщает 12 сентября агентство «Синьхуа».

Joachim Greiner Остров Барбуда

Антигуа и Барбуда сильно пострадало от урагана «Ирма», пронесшемуся над островным государством на прошлой неделе.

В связи с этим, Китай решил запустить механизм помощи в преодолении последствий урагана и восстановлении разрушенных строений. Этим вопросом занимается Министерство торговли Китая, о чем и было объявлено на сайте министерства.

Напомним, что ураган «Ирма» обрушился на остров Барбуда 5 сентября 2017 года, разрушив девяносто процентов всех сооружений, нарушив подачу воды и электричества, а также причинив огромный ущерб собственности. Не обошлось без жертв.

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил после урагана, что остров Барбуда «был полностью уничтожен», а на его восстановление потребуются миллиарды долларов.