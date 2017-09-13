Владивосток, 13 сентября, 2017, 03:40 — ИА Регнум. Приморский край стал лидером среди регионов России по объёму инвестиций из провинции КНР Хэйлунцзян. Такое заявление сделал первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Китайские юани

Читайте также: На ВЭФ-2017 приехали более 6 тыс. человек

В ходе российско-китайских переговоров, первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян сообщил, что Приморье среди других регионов России занимает лидирующую позицию по количеству инвестиций из китайской провинции.

«Объём накопленных вложений в экономику Приморья составляет почти 30% от общего количества инвестиций в российские территории», — цитирует Чжан Цинвэя пресс-служба краевой администрации.

Вместе с тем Чжан Цинвэй заявил, что между Приморьем и Хэйлунцзяном недостаточно развит информационный обмен о возможностях торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 6−7 сентября состоялся III Восточный экономический форум, на который приехало свыше 6 тыс. человек. В делегацию от Китайской Народной Республики вошли 75 представителей.