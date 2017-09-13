Якутск, 13 сентября, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Тарынский горно-обогатительный комбинат в Якутии рассчитывает выйти на объём производства 3 тонны золота в год. Такое заявление сделал председатель совета директоров ПАО «Высочайший» (GVGold) Сергей Докучаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Золото

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По словам Докучаева, компании удалось в рекордные 2,5 года построить предприятие. Содержание золота на этом проекте составляет 4,5 грамма на тонну, инвестор уже достиг извлечения в 85%, однако в ближайшем плане — 92%.

Ожидается, что объём производства составит до 3 тонн золота в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Тарынский ГОК в Якутии стал одним из пяти предприятий, которые запустил президент России Владимир Путин накануне третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. После выхода предприятия на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят примерно 500 млн рублей.