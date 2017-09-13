Пекин, 13 сентября, 2017, 03:15 — ИА Регнум. Китай поддержал резолюцию Совбеза ООН по Северной Корее, сообщает 12 сентября агентство «Синьхуа».

Roman Harak Флаги Китая и КНДР

Совбез ООН единогласно принял резолюцию, вводящую новые санкции против КНДР в связи с ее испытаниями ядерного оружия, которые были осуществлены в начале сентября 2017 года.

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил, что резолюция отражает единую позицию членов Совета Безопасности ООН в вопросе защиты мира и стабильности на Корейском полуострова и регионе в целом, денуклерацизации полуострова и ядерного нераспространения.

По его словам, резолюция призывает к мирному разрешению конфликта посредством дипломатических и политических средств, включая шестисторонние переговоры меры по деэскалации конфликта.

«Со стороны Китая, мы надеемся, что резолюция будет исполнена повсеместно и целиком», — заявил пресс-секретарь.

При этом, по его мнению, размещение американской системы ПРО в Южной Корее только вредит мирному процессу и угрожает безопасности в регионе.

Напомним, что лидеры России, Южной Кореи, Франции и Германии также подтвердили свою приверженность мирному решению проблемы на Корейском полуострове.

Отметим также, что Китай рассматривает американскую систему THAAD как угрозу национально безопасности и обороноспособности страны и небезосновательно подозревает, США в том, что система направлена не столько против КНДР, сколько против него самого.