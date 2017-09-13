Вашингтон, 13 сентября, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Представители Human Rights Watch и Amnesty International озвучили совместную позицию правозащитных организаций по вопросу кризиса в Мьянме на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, передает Associate Press.

Рохинджа

По словам правозащитников, ООН «провалилась» в Мьянме — ситуация с рохинджа была «абсолютно предсказуемой», в меньших масштабах столкновения и репрессии военных против мусульман штата Ракхайн уже происходили в прошлом году.

Директор HRW Луис Шарбоно считает, что нерешительная реакция мирового сообщества на происходящее в Мьянме — «это международный кризис мира и безопасности».

По словам Тиран Хассан, директора по чрезвычайным ситуациям Amnesty International, правительство Мьянмы устраивает не антитеррористическую операцию против группировки «Армии освобождения рохинджа», а «коллективное наказание, направленное против всех рохинджа».

В доказательство своих слов правозащитники продемонстрировали спутниковые снимки пожаров в штате Ракхайн: с 25 августа по 4 сентября зафиксирован 21 крупный пожар в штате. В городе Маунгдау сожжено более 450 зданий. Наблюдатели отмечают, что сожжение деревень вряд ли можно считать «антитеррористической операцией».

Напомним, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн уже назвал притеснение рохинджа в Мьянме «классическими этническими чистками» и призвал к проведению открытого заседания Совета Безопасности по кризису в Мьянме.

Напомним, по данным ООН, с 25 августа в результате конфликта в штате Ракхайн в Мьянме беженцами стали 370 тыс. представителей народности рохинджа.