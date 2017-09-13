Пекин, 13 сентября, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отправил поздравительную телеграмму собравшимся в честь тридцатилетия подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, сообщает 12 сентября агентство «Синьхуа».

Озоновый слой Земли

Как отметил Ли, защита озонового слоя и борьба с изменениями климата являются одними из главных задач. За прошедшие 30 лет, исполнение Монреальского протокола позволило сократить вред озоновому слою, причиняемый человечеством.

По словам политика, это демонстрирует решительность мирового сообщества в вопросе защиты окружающей среды и подает пример совместного решения экологических проблем.

Лиз отметил, что Китай, будучи большой развивающейся и ответственной страной, всегда активно участвовал в защите окружающей среды, продвигая зеленое производство в рамках Целей устойчивого развития до 2030 года.

В рамках Монреальского протокола, объем выброса разрушающих озоновый слой частиц в Китае постепенно сократился почти на половину от объема сокращения среди развивающихся стран. Китай продолжит исполнять взятые на себя международные обязательства в целях охраны экологии, отмечает издание.

Напомним, что проблема экологии — одна из острейших в Китае. В связи с бурным развитием промышленности и производства в Китае, которое началось в конце 20-го века, экологическая ситуация в стране также значительно ухудшилась. Поэтому Китай особо чутко реагирует на международные экологические программы.