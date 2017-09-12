Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Резидент территории опережающего развития «Южная» в конце 2018 года выпустит первую продукцию с молочной фермы. По словам управляющего директора «Грин Агро» Богдана Хилько, качественной молочной и мясной продукции на Сахалине не так много, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоко

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«На Сахалине помимо выпуска молочной продукции планируется выпуск мясной: телятины и говядины. Цены на молоко и мясо на Сахалине станут ниже. Они будут конкурентны и интересны для потребителя. Сейчас большая часть продукции завозится извне. Тем более что мы предложим продукцию с более высоким качеством», — заявил инвестор.

По словам резидента, сахалинский рынок ненасыщенный. Первую продукцию компания планирует выпустить в конце 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области созданы три территории опережающего развития — «Южная», «Горный воздух» и «Курилы». Всего на Дальнем Востоке действуют 18 ТОР.