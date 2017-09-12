Москва, 13 сентября, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Публикация с оскорбительным высказыванием в адрес российского президента Владимира Путина в немецком журнале Focus является продолжением нацистской пропаганды, которой занималась газета НСДАП Völkischer Beobachter, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Газета Völkischer Beobachter. 1939

«От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал «Фокус» возрождает тупую агрессивность нацистской «Фелькишер Беобахтер», — говорится в сообщении.

Напомним, немецкая газета Völkischer Beobachter являлась с 1920 года печатным органом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Одним из ее первых редакторов был нацистский идеолог Альфред Розенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем номере журнала Focus вышла статья, в которой фигурировала фраза о «собаке-Путине». Отметим, что материал повествует о федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель, которая «боится собаки» российского президента, но «не боится» его самого (буквально «собаку-Путина»).

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Российские дипломаты заявили, что выпад немецкого издания безвкусен, и попытка провокации выглядит неудачно и глупо. Более того, за такие вещи нужно бы извиниться.