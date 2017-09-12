Рим, 13 сентября, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Италии одобрила законопроект, направленный на пресечение фашистской пропаганды, передает Reuters.

Муссолини принимает парад фашистской молодёжи. 1935

Законопроект был предложен правящей Демократической партией. На следующем этапе законопроект должен быть рассмотрен Сенатом.

В настоящий момент пропаганда фашизма, в особенности «муссолиниевского», в Италии запрещена. Однако новый закон объявляет вне закона «римский салют», а также распространение фашистских и нацистских партийных изображений.

За нацистские приветствия и распространение нацистской символики законопроект предлагает наказывать уголовным сроком до 2 лет, причем срок может быть увеличен на 8 месяцев, если речь идет о ведении фашистской или нацистской пропаганды через интернет.

Правые оппозиционные партии «Движение Пять Звезд» и «Forza Italia» бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони считают законопроект нарушающим свободу слова.

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