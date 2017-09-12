Парламент Италии принял закон против пропаганды фашизма
Рим, 13 сентября, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Италии одобрила законопроект, направленный на пресечение фашистской пропаганды, передает Reuters.
Законопроект был предложен правящей Демократической партией. На следующем этапе законопроект должен быть рассмотрен Сенатом.
В настоящий момент пропаганда фашизма, в особенности «муссолиниевского», в Италии запрещена. Однако новый закон объявляет вне закона «римский салют», а также распространение фашистских и нацистских партийных изображений.
За нацистские приветствия и распространение нацистской символики законопроект предлагает наказывать уголовным сроком до 2 лет, причем срок может быть увеличен на 8 месяцев, если речь идет о ведении фашистской или нацистской пропаганды через интернет.
Правые оппозиционные партии «Движение Пять Звезд» и «Forza Italia» бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони считают законопроект нарушающим свободу слова.
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