Асуан, Египет, 13 сентября, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Египта освободить 24 нубийцев, задержанных на прошлой неделе во время акции протеста на юге страны, передает Reuters.

Mohammed Moussa Нубийцы

В заявлении директора организации в Северной Африке Наджии Бунаим содержится требование «немедленно освободить активистов из-под стражи», а также выслушать требования нубийцев о возвращении на исторические земли.

«Египетские власти давно маргинализовали нубийцев, игнорируют их требования вернуться на исторические земли и рассматривают активизм нубийцев как подозрительный по соображениям безопасности», — говорится в заявлении.

Напомним, 6 сентября в египетском в ходе массовой акции протеста нубийцев в Асуане были задержаны 24 активиста. Задержанных обвинили в незаконном протесте и блокировании автодорог.

Протест нубийцев связан с требованием возвращения «исконных земель» нубийцев вокруг водохранилища Асуанской плотины, откуда африканская народность была перемещена еще в 1960-х годах.

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