Вашингтон, 13 сентября, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Презентация нового iPhone Х прошла не без проблем: не сработала функция распознавания лица, сообщают РИА Новости.

IPhone

Во время демонстрации возможностей новинки, которую проводил вице-президент Apple Крейг Федерини, функция Face ID внезапно отказала. Гаджет должен был «узнать» владельца и снять блокировку.

«Здесь iPhone X, разблокировать его также просто, как взглянуть на него», — заверил представитель Apple.

Однако программа не узнала его лицо, предложив ввести цифровой пароль.

«Попробуем еще раз… Ого-го-го», — отреагировал Федерини, после чего взял другой аппарат, который не подвел, разблокировавшись сразу же.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, презентация новых iPhone 8 и iPhone X состоялась 12 сентября в Театре имени Стива Джобса в городе Купертино (штат Калифорния, США).

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