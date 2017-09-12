Иерусалим, 13 сентября, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Верховный суд Израиля отменил закон 2015 года, согласно которому ультраортодоксальные иудеи были освобождены от службы в армии, передает Associated Press.

David Berkowitz Хасиды

Верховный суд счел, что освобождение ультраортодоксов от службы в армии является дискредитирующим по отношению ко всем другим гражданам в стране.

Представитель партии ультраортодоксов «Яхадут ха-Тора», депутат кнессета Меир Поруш заявил, что «активизм юристов» подрывает власть парламента и «приведет к Армагеддону».

Министр внутренних дел Арье Дери, также ортодоксальный иудей, считает, что решение «подтвердило серьезное расхождение между Верховным судом и еврейским народом».

Однако светские парламентарии и политики высказываются о решении суда положительно.

«Верховный суд постановил, что в Израиле нет граждан первого и второго сорта», — прокомментировал решение суда лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.

Напомним, в Израиле существует всеобщая воинская повинность, с 18 лет служить в армии обязаны и женщины, и мужчины. Тем не менее для хасидов и других ультраортодоксальных иудейских общин в 2015 году было сделано исключение — потому как они «служат стране молитвой».

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