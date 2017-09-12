Кишинёв, 13 сентября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Молдавия рассчитывает на поддержку Украины и других «партнеров» в вопросе вывода российских войск и вооружений из Приднестровья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИД, об этом заявил глава МИД Молдавии Андрей Галбур, принимая спецпредставителя Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта Виктора Крыжановского.

Mil.ru Российские миротворцы в ПМР

Галеру подчеркнул приоритетное внимание, которое Молдавия уделяет этому вопросу и заверил в «открытости молдавских властей для определения жизнеспособного решения с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

В свою очередь замминистра иностранных дел Молдавии Лилиан Дарий поднял эту тему на встрече с послом Румынии в Молдавии Даниелом Ионицэ. Дарий заявил о необходимости «поддерживать постоянное взаимодействие для продвижения взаимных интересов в ходе работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», где Молдавия намерена внести в повестку дня вопрос о выводе российских войск из ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал этот шаг провокационным, но полномочий как-то воспрепятствовать этому у него нет. Вместе с тем он заявил, что необходимо разделять ОГРВ и миротворцев РФ, солидаризовавшись в этом вопросе с правительством Молдавии, в то время как в Приднестровье подчеркивают, что ОГРВ является составной частью миротворческой операции.