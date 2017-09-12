Берлин, 13 сентября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Антироссийская «провокация» в журнале Focus о «собаке», высказанная в адрес президента России Владимира Путина, на деле является безвкусицей и глупостью, за которые придется отвечать, сообщило посольство России в Берлине в социальной сети Twitter.

Агрессия и оскорбление

После того как в журнале Focus в статье о федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель появилась формулировка «собака-Путин», российские дипломаты разместили в своем аккаунте обращение к Штеффану Зайберту, официальному представителю немецкого правительства. Твит от 12 сентября выглядит следующим образом:

«Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно. Что это значит, Зайберт?»

Напомним, в очередном номере Focus написано: «Конечно, она боится путинской собаки, но она точно не боится собаки-Путина». Фраза выделена крупным шрифтом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Денис Микерин, пресс-секретарь российского дипломатического представительства в Берлине, комментируя эпатажную публикацию, заявил:

«Стоит лишь надеяться на то, что появившееся в заглавной статье последнего номера Focus оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке».

Российский дипломат подчеркнул, что издание ошибочно видит в подобном самовыражении проявление свободы слова.