Вашингтон, 13 сентября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Соединенные штаты прекратят выдавать визы гражданам Эритреи и должностным лицам Камбоджи, Сьерра-Леоне и Гвинеи, передает Associated Press.

Стоп!

По информации Госдепартамента США, ограничения на выдачу виз связаны с отказом трех африканских и азиатской страны принять своих граждан, депортируемых из Соединенных Штатов.

Посольство США в Эритрее прекратит выдачу бизнес-виз и туристических виз всем гражданам Эритреи с «ограниченными исключениями».

В Гвинее ограничения на деловые, туристические и студенческие визы затрагивают правительственных чиновников и ближайших родственников.

В Сьерра-Леоне ограничения на визы касаются чиновников министерства иностранных дел и иммиграции.

В Камбодже ограничения на визы касаются высших должностных лиц министерства иностранных дел.

Другими странами, которые могут оказаться под «визовыми санкциями» за нежелание принимать депортируемых сограждан, называются Китай, Куба, Вьетнам, Лаос, Иран, Бирма, Марокко и Южный Судан.

Напомним, 23 августа США остановили выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Причиной данного решения называлось требование России значительном сокращении числа сотрудников американских дипмиссий в стране. 8 сентября посольство США в Москве возобновило выдачу виз гражданам России.

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