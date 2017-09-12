Москва, 13 сентября, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Шутка телеведущего «Первого канала» Ивана Урганта о «соловьином помете» гарантирует ему лояльность антироссийских сайтов на Украине — таких как скандально известный «Миротворец», заявил в эфире своей программы на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев.

George Mel Иван Ургант

После слов Урганта о том, что одну из передач на «России 1» можно было бы назвать «Соловьиный помет», Соловьев на своей передаче заявил, что его коллега по творческому цеху обеспечил себе гарантию от попадания в список «Миротворца».

"Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге, с криками: «Молодец, как ты уел Соловьева», и все украинские сайты печатают: «Ай молодец, Ургант!», — сказал он. — Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить».

Напомним, в передаче «Вечерний Ургант» ведущий в очередной раз неудачно пошутил — на этот раз намекнув на политическое шоу Владимира Соловьева. Оказавшись с «соловьиным пометом» на лице, он не растерялся и сказал:

«Во-первых, это хорошее название для шоу на канале Россия».

Владимир Соловьев (на радиостанции «Серебряный дождь» вел передачу «Соловьиные трели») прокомментировал шутку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отец телеведущего Урганта Андрей Ургант внесен в список «Миротворца» в июле 2017 года.

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