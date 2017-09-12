Вашингтон, 13 сентября, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Прокатный график художественного фильма «Звездные войны: Эпизод 9» изменен киностудией Lucasfilm: срок выхода премьеры откладывается, сообщает Comic Book.

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Уточняется, что премьера нового эпизода состоится 20 декабря 2019 года — вместо предполагаемого ранее 24 мая 2019 года. Сообщение о переносе появилось после того, как стало известно имя режиссера новой серии — Джей Джей Абрамс.

Отметим, что за неделю до выхода премьеры девятого эпизода в прокат выйдет лента «Чудо-женщина-2» киностудии Warner Bros.

Напомним, предыдущий фильм космической оперы «Звездные войны-8» («Последние джедаи») еще не вышел в прокат: премьера запланирована на 14 декабря 2017 года. Этот фильм — второй в третьей трилогии.

Роль принцессы Леи стала последней актерской работой Керри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года от сердечного приступа. В финале «Звездных войн-9» будут использованы оставшиеся кадры с игрой актрисы.

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