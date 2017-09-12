Вашингтон, 12 сентября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия и США не должны допускать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, заявила 12 сентября официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Такими словами Науэрт ответила на вопрос журналистов о вероятности новых российских ужесточений для американских дипломатов.

«Наши отношения сейчас достигли низшего уровня. Обе страны стремятся улучшить отношения и найти площадки для взаимодействия», — добавила Хезер Науэрт.

Вопрос о вероятности встречи Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова «на полях» Генассамблеи ООН представитель Госдепа комментировать была не готова и сообщила, что расписание этих мероприятий еще не составлено до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Хельсинки закончились российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Россию и США представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замгоссекретаря Томас Шэннон.