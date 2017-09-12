Лиссабон, 12 сентября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 12 сентября между командами «Бенфика» и «ЦСКА» был разыгран матч первого тура группы А ЛЧ 2017/18. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «армейцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 50-й минуте форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович открыл счет, пробив с близкоого расстояния после ассиста Андрея Живковича — 1:0.

Через 12 минут Витиньо сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

На 71-й минуте молодой форвард Тимур Жамалетдинов вывел «армейцев» вперед и забил свой второй гол в сезоне — 1:2.

Статистика матча («Бенфика"/"ЦСКА»)

Удары 19/12

Удары в створ 6/7

Владение 68%/32%

Фолы 7/14

На данный момент «ЦСКА» делит первое место с «МЮ» (по 3 очка). «Бенфика» опустилась на 3-ю строчку без очков.

Составы на матч:

«Бенфика»: Варела, Лопес, Гримальдо, Луизао, Альмейда, Аугусто, Жонас, Живкович, Сальвио, Пицци, Сеферович.

«ЦСКА»: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Оланаре.

Главный арбитр матча: Мальенко.

Предупреждения: Головин — 43, Альмейда — 62, Дзагоев — 73, Вернблум — 75, Сеферович — 80.

Голы: Сеферович 50 — 1:0, Витиньо (пен) — 1:1, Жамалетдинов 71 — 1:2.