Москва, 12 сентября, 2017, 23:15 — ИА Регнум. Москва продолжает считать КНДР участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили в Министерстве иностранных дел России.

Gilad Rom Флаг КНДР

МИД РФ указывает, что Россия не признает выход Северной Кореи из Договора о нераспространении ядерного оружия, так как руководство КНДР объявило о выходе страны из него без соблюдения положенных процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Совет Безопасности ООН принял решение ужесточить санкции против КНДР из-за проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.

Россия поддержала это решение СБ ООН, так как считает неприемлемыми претензии КНДР на статус ядерной державы.

Документ предусматривает ограничение ввоза нефтепродуктов в Северную Корею, запрет на покупку конденсатов и газоконденсатных жидкостей, экспортировать текстильную продукцию. Гражданам КНДР перестанут выдавать разрешения на работу.

Ранее КНДР уже запретили импорт угля, железной руды, минералов и другого сырья и продуктов. Однако все эти меры не дали результата — Северная Корея продолжает ракетные и ядерные испытания.