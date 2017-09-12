Уфа, 12 сентября, 2017, 23:09 — ИА Регнум. В минувшую неделю региональные СМИ уделяли внимание темам непогоды, митинговой активности, экологии

Герб Башкирии

Будет ли мировое?

5 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система». На пресс-конференции по итогам визита на саммит БРИКС в Китай глава государства сказал, что встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и основным владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым по вопросу судебных разбирательств между компаниями и выслушал позицию и того, и другого. «Было бы неправильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу. Но я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — отметил Владимир Путин. По словам президента, такой вариант пошел бы на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом.

Бюджет республики похудеет на 360 млн из-за «Башнефти»

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день отметил, что «Башнефть» оспаривает кадастровую стоимость участков, арендуемых в Башкирии под свои объекты. Удовлетворение требований АНК грозит бюджету Башкирии потерей около 360 млн руб. поступлений от аренды ежегодно, говорится в отчете за полугодие министерства земельных и имущественных отношений республики. «В настоящее время минземимушество осуществляет мероприятия по отстаиванию интересов республики в суде», сообщает ведомство.

Память о Беслане

Ряд СМИ 5 сентября рассказал, как Уфе прошел молодежный флешмоб памяти жертв Беслана «Мы против терроризма». В День солидарности борьбе с терроризмом люди собрались на площади перед БГПУ им. М. Акмуллы, чтобы вспомнить трагические события в Беслане 1 сентября 2004 года. В мероприятии приняла участие депутат Государственной Думы Зугура Рахматуллина, студенты Башкирского государственного педагогического университета, Башкирского государственного медицинского университета, Уфимского государственного авиационного технического университета, Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова. Состоялось открытие символического стенда «Ангелы Беслана». К нему присутствующие возложили цветы и бумажных журавлей. Память погибших почтили минутой молчания, зажгли памятные свечи и пустили в небо символ мира — белые шары.

Программа расселения завершена, а ветхое жильё осталось?

6 сентября газета «Республика Башкортостан» сообщила, адресная программа расселения ветхого и аварийного жилья завершилась в республике 1 сентября. Программа действовала с 2013 года. За это время расселено более тысячи аварийных домов общей площадью 387 тыс. квадратных метров. Новоселье справили свыше 28 тыс. человек, для которых построено 389 многоквартирных домов. Общая площадь предоставленного жилья составила 443 тыс. «квадратов».

Последствия ливня: факты и слухи

Ряд СМИ в этот день рассказывал о последствиях ливня, обрушившегося на Уфу 4 сентября. Ливень повредил старинную булыжную мостовую на улице Трактовой. Эта дорога — один из раритетов Уфы и достопримечательность Ленинского района города. На северном обходе микрорайона Затон во время ливня в понедельник произошел подмыв края эстакады, вследствие чего «поползли» края обочины. Однако на качество питьевой воды в городе ливни не повлияли. В связи с погодными условиями и прошедшими аномальными ливнями на предприятии «Уфаводоканал» была усилена работа аварийных бригад, задействована дополнительная техника, организовано дежурство сотрудников. Тем не менее в уфимских соцсетях начала появляться пугающая информация — якобы на одном из крупных уфимских предприятий случилось ЧП. Кроме того, неизвестный посоветовал жителям Уфы не пить воду из-под крана и покупать бутилированную воду.

В Башкирии покупают больше автомобилей, но их все равно мало

«Коммерсантъ в Уфе» 6 сентября сообщил, что Башкирия заняла пятое место в рейтинге аналитического агентства «Автостат» по объему рынка новых автомобилей в январе — июле 2017 года. В республике за этот период дилеры продали 28,2 тыс. новых машин — на 23,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля региона на российском рынке продаж составила 3,7%. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями в Башкирии среднероссийский — 287 единицы на 1 тыс. жителей. Для сравнения: в Московской области показатель составляет 348 машины на тысячу населения, в Санкт-Петербурге — 319, в Краснодарском крае и Самарской области — 313, в Татарии — 311.

Дольщики требуют

7 сентября ряд СМИ сообщил, что согласованный с властями Башкирии митинг дольщиков ЖК «Миловский парк», прошедший в сквере Волна в Затоне, собрал около тысячи участников. Акция прошла без эксцессов. По ее итогам дольщики направят обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в прокуратуру, АИЖК и главе региона Рустэму Хамитову. Они требуют расследовать факты нецелевого использования денег на строительстве, не допустить банкротства компании-застройщика «Килстройинвест», чтобы АИЖК не расторгло с ним договор аренды, добиться от АИЖК компенсации 100 млн рублей, вложенных в том числе дольщиками на строительство сетей в «Миловском парке», а также вернуть инженерные коммуникации застройщику. Дольщики вышли на улицу с плакатами «Купили квартиру и живем в палатке», «Наши дети тоже хотят жить в квартирах», «Позволили украсть — постройте из бюджета», «Жулье для российской семьи», «Хватит пустых обещаний» и другими. Сами дольщики «Миловского парка» ранее заявляли, что их деньги могли быть отвлечены от ЖК на коммерческие объекты аффилированных с «Килстройинвестом» структур, в частности, на строительство загородного клуба «Бухта кила» на Павловском водохранилище.

Из Магнитогорска выгнали, в Башкирии приняли

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день сообщила, что компания «Лассерсбергер» заявила о том, что строительство завода по производству сухих строительных смесей из Магнитогорска перенесут в Башкирию. Завод стройматериалов будет располагаться около села Янгельское Абзелиловского района Башкирии. Инвесторы обещали местным жителям, что производство будет максимально экологичным. Против строительства предприятия в Магнитогорске выступили местные жители, которым не понравилось место расположения завода. Магнитогорцы собрали 42 тыс. подписей, под обращением президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода сухих строительных смесей на западной границе города. Общая стоимость проекта составляет около 200 млн евро.

Имена для новорожденных: дефис можно, цифры нельзя

Ряд СМИ 7 сентября сообщил, что депутаты республиканского парламента готовят поправки в Семейный кодекс РБ, согласно которым имя человека должно состоять только из букв, за исключением дефиса. На заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов уточнили, что по закону имя ребенку дается по согласованию родителей, а отчество — по имени отца. Фамилия определяется по фамилии одного из родителей либо дается двойная в любой последовательности. Поправки принимаются для приведения Семейного кодекса республики в соответствие с федеральным законодательством. Впрочем, по словам председателя госкомитета РБ по делам юстиции Владимира Спеле, попыток дать ребенку имя, состоящее из цифр и каких-либо знаков, в республике не было и раньше. Максимум, на что решаются родители — назвать малыша как-то очень уж необычно, например, Ария, либо дать двойное имя: Лев-Йохан, Джулия-Алина.

Детки распоясались

8 сентября «Комсомольская правда в Уфе» рассказала о резонансных видео с участием детей. Ролики вызвали большой резонанс в социальных сетях. В Уфе в сети опубликовали шокирующее видео с участием школьниц младших и средних классов. На видеоролике запечатлены девочки, которые решили спрятаться и покурить. В Стерлитамаке на крыше одной из многоэтажек подростки устроили себе опасное развлечение — кидали камни в прохожих. Жуткую забаву школьников сняла на камеру мобильного телефона жительница дома напротив. Видео быстро разлетелось по социальным сетям. По счастливой случайности никто из прохожих не пострадал.

Гендиректор-мошенник задолжал зарплату на 5 млн

Ряд СМИ в этот день сообщил. что Белорецкий межрайонный следственный отдел предъявил обвинение бывшему генеральному директору ОАО «Белсталь» Кадыру Джаббарову, который руководил предприятием с января по июль. Он обвиняется в невыплате заработной платы 200 работникам предприятия (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба эпизода объединены в одно уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального СК, с апреля по июль этого года господин Джаббаров задолжал работникам «Белстали» свыше 5 млн рублей. При этом на банковских счетах предприятия находились больше 12 млн рублей. Вместо выплаты зарплаты обвиняемый направил эти средства на «развитие бизнеса и получение прибыли». Кроме того, в этот же период Кадыр Джаббаров продал более 10 автомобилей предприятия на сумму свыше 8 млн рублей, но полученные средства в кассу «Белстали» не внес. С заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратился нынешний генеральный директор предприятия Азамат Искужин. В настоящее время Кадыр Джаффаров задержан, решается вопрос об его аресте. Из открытых источников известно, что Кадыра Джаббарова ранее звали Юрий Васильев. В 2007—2012 годах он был генеральным директором ЗАО «Учалинский известково-цементный комбинат», к которому также возникали вопросы по выплате заработной платы работникам. В январе текущего года господин Джаббаров через ООО «Махарай Бахарай» (юридический владелец Юлия Аюпова) получил контроль над «Белсталью».

Митинговать в центре Уфы запретили

«Коммерсантъ в Уфе» 8 сентября сообщил, что правительство Башкирии сократило перечень мест в Уфе, специально отведенных для проведения массовых акций. В 2012 году постановлением кабмина были утверждены пять таких площадок — площадь у фонтана в квартале улиц Таллинской, Мусоргского и Юматовской в Деме, площадь в сквере Волна на улице Ахметова в Затоне, площадь перед Дворцом спорта, площадь перед ДК Химик и площадь возле дома профсоюзов республики. На официальном правовом портале было опубликовано постановление премьера республики Рустэма Марданова, в котором из перечня исключена площадь у дома профсоюзов. Причины этого решения в кабмине пока не комментируют. Площадка у дома профсоюзов была единственной, расположенной в административном центре города. Сами места переименованы в «специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Небоскребы вместо садов и трамвайных путей

«Горобзор» 9 сентября сообщил, что администрация Уфы согласовала «СУ-1», входящей в группу компаний «Госстрой», проект планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской и продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе. Как сообщается в постановлении, подписанном главой администрации Иреком Ялаловым, сейчас на этой территории располагаются строящиеся многоэтажные дома, малоэтажная застройка, трамвайные пути и пешеходный мост через овраг. Также там имеются фруктово-ягодные сады и огороды. Согласно проекту, вся малоэтажная застройка площадью 1,5 тыс. кв. м будет снесена, взамен по периметру квартала построят дома от девяти до 25-ти этажей. На первых этажах застройщик предусмотрит помещения для кратковременного пребывания детей, спорткомплекс и подземные стоянки, также построит отдельную парковку. На улице Большой Московской планируется возвести многосекционный дом высокой комфортности со встроенными помещениями предприятий обслуживания. Жилфонд рассчитан на 2,67 тыс. человек.

Уборка зерновых близится к завершению

ИА «Башинформ» в это день поведало, что аграрии Башкирии на этот день положили в закрома 2,7 млн тонн зерна. Зерновые скошены и обмолочены на 69% и 66%, соответственно. Лишь пятую часть площадей осталось убрать предприятиям Куюргазинского, Белебеевского, Хайбуллинского, Зилаирского и Белорецкого районов. Средняя урожайность — 22,4 центнера с гектара. По-прежнему лучший результат у чекмагушевцев, которые на круг получают по 38,2 центнера. По намолоту самые высокие показатели у стерлитамакцев — 143,1 тыс. тонн.

Город потушенных фонарей

«UfaTime» 9 сентября отметило, что в Уфе минувшей ночью полностью восстановили наружное освещение, которое ранее отключили за долги перед энергосбытовой компанией РБ. Как сообщает пресс-служба администрации города, такого результата удалось добиться в ходе переговоров с предприятием. Напомним, МУЭСП «Уфагорсвет» на 19 июня 2017 задолжал 51 млн рублей. В конце июня предприятие погасило 22% долга. По информации муниципального предприятия «Уфагорсвет», Энергосбытовая компания Башкортостана в одностороннем порядке, без согласования с администрацией Уфы прекратила поставку электрической энергии для 39 объектов наружного освещения города в связи с незначительной задолженностью.

Экология: в нижней половине списка

10 сентября ИА «Башинформ» отметило, что общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам прошедшего лета. Башкирия разместилась на 52 строчке (всего представлено 85 регионов). Среди субъектов Приволжского федерального округа республика — на 10 месте. При этом «Зелёный патруль» упомянул о произошедшем летом текущего года в регионе разрыве нефтепровода вверх по течению реки Аяз, в результате которого сырая нефть попала в водные объекты — в ручей, реку Березовая и реку Аяз, которая является притоком реки Уфа. Хуже дела с охраной окружающей среды, согласно данным рейтинга, обстоят в Брянской, Иркутской, Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Эпидемия эвакуаций из торговых центров

Газета «Республика Башкортостан» 10 сентября сообщила, что в Стерлитамаке эвакуировали посетителей трёх торговых центров. Экстренная эвакуация была объявлена в торговом центре «Арбат», позже были также эвакуированы торговые центры «Сити Молл» и «Фабри». Официальная версия происшествия пока не называется. Республиканские СМИ сообщали об эвакуации людей из крупных торговых центров Уфы: «Башкирия», ТЦ «Мега», ТК «Центральный», «Гостиный двор». Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу МВД по РБ, в полицию города поступили сообщения о бесхозных предметах в нескольких торговых центрах Уфы. Сотрудниками полиции и другими службами приводятся проверки. Устанавливается личность звонившего.

Повторное «минирование»

11 сентября «Стерлитамакский портал» вновь вернулся к теме эвакуации посетителей торговых центров. В этот день в Стерлитамаке из ТРЦ «Фабри» прошла повторная срочная эвакуация посетителей и сотрудников. Торговый центр был оцеплен, на месте работали кинологи с собаками, полицейские, сотрудники МЧС. Официальной информации о причине эвакуации не поступало.

Подсчитали — прослезились

Ряд СМИ в этот день подсчитывал сумму ущерба от аномального ливня, прошедшего в Уфе 4 сентября. Непогода обошлась Уфе в 41,5 млн рублей. На восстановление асфальтового покрытия дорог потребуется порядка 15 млн рублей, трамвайных путей — более 12 млн рублей, объектов наружного освещения и светофоров — около 2,6 млн рублей.

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В Башкирии берут больше автокредитов

«Горбозор» 11 сентября сообщил, что средний размер автокредита в Башкирии по итогам семи месяцев текущего года составил 565,4 тысяч рублей. Рост в регионе этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,1%. С такой динамикой Башкирия занимает 14 место в рейтинге регионов России. Первые три места заняли Алтайский край (17,3%), Нижегородская (16,5%) и Челябинская область (16,4%). Соседняя Удмуртия заняла 7 место (14,8%), Татарстан — 9 место (14,6%), Оренбургская область — 22 место (11,4%), Пермский край — 48 место (4,6%), Свердловская область — 49 место (4,4%). Отмечается, что самую высокую динамику роста среднего размера автокредита демонстрирует возрастная группа старше 65 лет — на 16,1% (или на 75,6 тысяч рублей). Займы в возрастной группе от 25 до 29 лет выросли на 12,3%, в группе моложе 25 лет — на 11,9%, в группе от 50 до 59 лет — на 11,6%, в группе от 60 до 65 лет на 11,2%. Меньше всего средний размер автокредита вырос в сегменте заемщиков от 40 до 49 лет — на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые крупные займы — 737,2 тысяч рублей — брали заемщики в возрасте от 40 до 49 лет, а самые «скромные» — заемщики старше 65 лет (545,3 тыс. рублей).