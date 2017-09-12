Анкара, 12 сентября, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции ликвидировали более 1 тыс. 800 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) за последние девять месяцев, заявили в турецком генеральном штабе, 12 сентября сообщает Anadolu.

Kurdishstruggle Бойцы Рабочей партии Курдистана

В период с 1 января по 10 сентября 2017 года в стране и за рубежом провели 562 военные операции, включая наземные и воздушные операции, поддерживаемые беспилотными летательными аппаратами.

В ходе эти операций погибли 159 человек, включая 127 военнослужащих, 19 государственных служащих и 13 гражданских лиц.

Турецкие войска уничтожили в общей сложности 887 укрытий боевиков РПК, изъяли более 1 тыс. взрывных устройств, 1 тыс. 943 единицы оружия и более 630 тыс. боеприпасов к ним.

Напомним, в Турции РПК включена в список террористических организаций. С июля 2015 года боевики РПК возобновили вооружённую кампанию против правительственных сил Турции.

С 2015 года в результате столкновений с РПК погибли около 1 тыс. 200 сотрудников безопасности и гражданских лиц.