Вашингтон, 12 сентября, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Военное ведомство США обеспокоено планами Турции закупить в России зенитно-ракетную систему ПВО С-400, заявил 12 сентября журналистам официальный представитель Пентагона Джонни Майкл.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400 «Триумф»

По словам Майкла, Вашингтон уже указал Анкаре на необходимость сохранения совместимости систем ПВО в рамках НАТО, особенно в случаях таких крупных военных закупок.

При этом Джонни Майкл рассказал, что Турция проявляла не меньший интерес к противоракетным системам, разрабатывающихся в странах-членах НАТО.

По мнению представителя Пентагона, лучшей защитой Турции от региональных угроз будет система ПВО и ПРО, совместимая с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября был подписан договор на поставку Турции российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400. Ранее президент Турции заявил, что Анкара уже внесла задаток за российские С-400.