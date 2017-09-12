Неаполь, Италия, 12 сентября, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Семья с ребенком 11 лет провалились в кратер вулкана Сольфатара, который находится в трех километрах от города Поццуоли (провинция Неаполя). Люди упали в кратер с горячей грязью глубиной три метра. Трагедия случилась вечером во вторник, 12 сентября.

Hardo Müller Сольфатара

Семья из Венеции проводила каникулы в Неаполе. По рассказам очевидцев, ребенок намеренно отдалился от проложенной для туристов безопасной тропы и пересек ограждение, где находились «зыбучие пески» с рыхлой почвой и происходит сильное газовое выделение. Отец и мать попытались вернуть его, но в один момент земля под их ногами провалилась: все трое провалились в образовавшееся отверстие с кипящей грязью. В живых остался ребенок 7 лет.

Мэр города Поццуоли объявил 13 сентября днём траура.

Сольфатара — один из вулканов Флегрейских полей. Вулкан считается действующим, хотя в течение двух тысяч лет его активность заключалась в выпуске сернистого газа и водяного пара через фумаролы — трещины и дыры в земле. Сольфатара Поццуоли играет роль клапана, закрывающего магму, которая находится под Флегрейскими полями.

Кратер Сольфатары имеет эллиптическую форму диаметром 770 метров, периметр 2,3 км. Самая высокая часть кратера, называемая горой Олибано, поднимается на высоту 200 метров над уровнем моря, самая низкая часть расположена на высоте 92 метра над уровнем моря. Вулканический парк является частной собственностью, им управляет компания VolcanoSolfatara srl. Это первый несчастный случай со смертельным исходом на территории парка.