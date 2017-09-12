* ИГ — запрещённая в России организация

Рим, 12 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за нависшей над ними угрозы поражения начала перевод финансовых средств с подконтрольных им территорий в банки иностранных государств, сообщил 12 сентября заместитель начальника департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Это заявление Дмитрий Феоктистов сделал в Риме в ходе своего выступления на заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

По информации департамента, денежные средства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переводит на счета в разных странах, включая страны Евросоюза.

«…В предчувствии неминуемого поражения и сдачи всех территорий ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинает переводить средства в обратном направлении, в том числе в европейские страны», — сообщил Дмитрий Феоктистов.

Не исключено, что эти деньги пойдут на финансирование европейских террористических ячеек и на организацию новых терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября начальник штаба группировки ВС России в САР генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что в Сирии от террористов освобождено более 85% территории страны и операция против боевиков будет продолжаться вплоть до полного уничтожения формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В тот же день в Дамаске министр обороны России Сергей Шойгу и президент САР Башар Асад обсудили дальнейшее военное и военно-техническое сотрудничество с учетом успешных военных операций сирийских правительственных войск.