Вологда, 12 сентября, 2017, 21:44 — ИА Регнум. В работе круглого стола по вопросам организации автогрузоперевозок в Российской Федерации в Вологде приняли участие представители транспортных компаний Вологодской области, предприниматели, представители региональных объединений грузоперевозчиков и органов власти.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Владимир Матягин

Организаторы серии круглых столов в разных регионах России круглого стола видят свою задачу в том, чтобы создать контакт, взаимопонимание, обеспечить обратную связь для конструктивного решения проблем, которые накопились в отрасли за 25 лет.

«Для этого важно вместе работать — формулировать вопросы и искать ответы, «— призвал президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, открывая работу круглого стола.

В настоящее время автогрузоперевозчики сталкиваются с большим количеством нерешенных проблем, вызванных как несовершенством законодательства, так и сложившейся практикой его применения.

Нерешенность проблем грозит не только нарушением поставок грузов для огромного числа людей, но и социальной напряженностью.

Как отметил лидер движения «12 тонн» Сергей Сапронов, вопросы стоят необычайно остро. Это недобросовестная конкуренция, которая ведет к крайне низкой рентабельности бизнеса. За счет демпинга цен на свои услуги удается выдавливать с рынка небольшие компании и индивидуальных предпринимателей. И еще проблема — во всех нарушениях всегда виноваты перевозчики, хотя зачастую условия работы диктуют грузоотправители.

По мнению организаторов дискуссии, сложившуюся ситуацию нужно менять срочно. И это возможно, если дальнобойщики и владельцы машин смогут проявить солидарность.

«Не думайте, что это произойдет мгновенно. Не надейтесь, что кто-то это сделает это за вас, что вам удастся отсидеться. Нет — нужна солидарность, нужны действия всех,» — заявил Владимир Матягин.

В первую очередь необходимо дорабатывать законодательство, считают устроители круглого стола. Например, грузоперевозчики сталкиваются с тем, что в разных регионах к их работе предъявляются различные требования. Например, нет единых требований к автоматическим пунктам весогабаритного контроля на региональных трассах, на разных трассах разрешена разная нагрузка. И как результат — непомерные штрафы тем же грузоперевозчикам. А снизить издержки многие пытаются за счет нарушений правил труда и отдыха дальнобойщиков. Это, в свою очередь, повышает аварийность на дорогах.

Вологодские грузоперевозчики также озвучили свои пожелания. Например, поездка в Москву или Казань становится проблемой. Так, Москва разрешает проезд большегрузам только ночью. И после 10 вечера практически вся Россия устремляется в столицу, стремясь успеть разгрузиться и выехать обратно. Тут уж не до безопасности, не до норм отдыха. Кстати, даже платные подъезды к столице не оборудованы площадками для отдыха, даже туалет здесь — большая проблема.

Затронули вологжане и вопросы сезонного закрытия региональных дорог, качества покрытий, возникновения колейности, обсудили способы крепления грузов.

Как проинформировал президент Ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин, проблемы решаются, хотя не так быстро, как хотелось бы.

«Нужно понимать, что бумаги ходят месяцами,» — отметил он.

Но недавно Министерство транспорта принял проработанные предложения Ассоциации и движения «12 тонн», подготовлены поправки в законодательство по весогабаритному контролю. После их принятия государство будет не сразу штрафовать, а даст возможность водителю исправить нарушение — убрать перегруз.

Как отметили практически все участники круглого стола, сейчас каждый работает за себя, не думая о перспективе, которая все больше сужается. Если за решение проблем не взяться сегодня, то завтра отрасль просто может исчезнуть. Организаторы призвали активнее высказывать свое мнение по острым вопросам — в частности, подписные листы опубликованы на сайте Ассоциации.

Круглый стол по проблемам грузоперевозок в Вологде — уже третий в стране. Предыдущие два прошли в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Круглые столы пройдут всего в 16 регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подведение итогов серии дискуссий по тематике автогрузоперевозок состоится на пресс-конференции в Москве 23 октября.

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