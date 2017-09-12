Дамаск, 12 сентября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 12 сентября посетил столицу Сирии Дамаск, где встретился с президентом САР Башаром Асадом, сообщается на сайте российского военного ведомства.

Россия и Сирия

Сообщается, что Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию по поручению президента России Владимира Путина.

Сергей Шойгу и Башар Асад обсудили дальнейшее военное и военно-техническое сотрудничество с учетом успешных военных операций сирийских правительственных войск, проводящихся при поддержке ВКС России для полного уничтожения террористических формирований в Сирии.

Кроме того, обсуждались вопросы стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, гуманитарная помощь населению и функционирование зон деэскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября начальник штаба группировки ВС России в САР генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что в Сирии от террористических формирований освобождено более 85% территории страны.

По его словам, операция против боевиков в Сирии будет продолжена вплоть до полного уничтожения формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).