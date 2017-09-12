Москва, 12 сентября, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В Госдуме 26 октября пройдет кинопоказ фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Любовники

«Конечно, 26-го октября покажем фильм», — уточнил Говорухин, отвечая на вопрос о том, пройдет ли показ фильма в Госдуме.

По словам режиссера, вокруг фильма возникло много ненужного шума, кроме того, с его точки зрения, картину нельзя назвать плохой.

«С художественной точки зрения у меня особых претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук. Особенно меня там ничего не возмутило, кое-что мне не понравилось, но что же теперь, расстрелять режиссера?» — отметил Говорухин.

По мнению депутата, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская («Единая Россия») действовала из хороших побуждений, но при этом результат оказался обратным.

«Поклонская — я её совсем не хочу обвинять в намеренных действиях, но она, творя добро, вызвала в жизни самые злые и отвратительные силы, разбудила всех мракобесов», — заявил Говорухин.

Кроме того, парламентарий отметил, что фильм обязан быть подвержен критике, как любое другое произведение искусства.

«Но нельзя же отвергать его в целом. Фильм выйдет, посмотрите его и критикуйте, сколько влезет. Если режиссеру достанется, то и поделом», — считает Говорухин.

Между тем 12 сентября стало известно, что кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа фильма «Матильда» из-за участившихся угроз в свой адрес.

«Это глупость, у них пройдет. Первые зрители, которые посмотрят, расскажут, что ничего такого там нет, нормальное кино. А если его сравнивать, например, с «Викингом», то это небо и земля. Там наш самый великий святой и насилует девушек, и убивает людей, а что-то никто не возмущается», — подчеркнул Говорухин.