Москва, 12 сентября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Предельно допустимая масса багажа при авиаперелете уменьшится с 32 кг до 30 кг. Об этом свидетельствует проект изменений Минтранса в Федеральные авиационные правила (ФАП), опубликованный сегодня, 12 сентября.

Пассажиры

Новая норма ограничит провоз багажа для пассажиров, летающих бизнес-классом. Два бесплатных места по 32 кг сократятся до двух мест по 30 кг.

Эксперты связывают новые требования к багажу с защитой здоровья грузчиков в аэропорту.

Согласно планируемым поправкам, бирки на ручную кладь отменят. Как отмечают эксперты, в настоящее время многие авиаперевозчики не вешают бирки «ручная кладь», в том числе потому, что пассажиры регистрируются в режиме онлайн и не подходят к стойкам регистрации, где выдают бирки.

Проект изменений в ФАП расширяет перечень предметов, которые можно пронести на борт самолета, помимо ручной клади. В перечень этих предметов войдут: рюкзак, лекарства, дамская сумочка, верхняя одежда, детское питание, коляска, костыли, ходунки и другие вещи.

Отметим, что международная норма багажа составляет 32 кг, что может вызвать конфликтные ситуации в российских аэропортах при международных перелетах.

Поправки проходят этап антикоррупционной экспертизы и, возможно, вступят в силу в октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиаперевозчикам исключать норму провоза бесплатного багажа при покупке пассажиром невозвратного билета.