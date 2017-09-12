Москва, 12 сентября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Специалисты государственной корпорации «Роснефть» вынуждены были отбуксировать в Арктике айсберг весом свыше одного миллиона тонн, так как он мог повредить нефтедобывающую платформу. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил журналистам вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белая чайка

По словам вице-президента «Роснефти», этот айсберг стал самой большой глыбой льда, на траекторию которой удалось повлиять за всю историю России.

Шишкин отметил, что данный айсберг был в 13 раз больше, чем тот, на который напоролся крупнейший пассажирский лайнер своего времени «Титаник».

"Впервые в России была проведена апробация уникальной технологии по изменению траектории дрейфа айсбергов путем внешнего воздействия. <…>, что является не только первым опытом в российской Арктике, но и значительным событием в мировой практике», — сказал Шишкин.

Размер и масса надводной и подводной частей айсберга были определены с помощью эхолотов. Затем ледоколы и суда снабжения с помощью тросов и сетей отбуксировали его на безопасное расстояние от нефтяной платформы.