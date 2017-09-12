Махачкала, 12 сентября, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы оправдал сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева, который обвинялся в нападении сотрудников полиции и публичном их оскорблении. Оглашение приговора прошло в тайне от прессы. В течение двух дней 11 и 12 сентября журналисты не могли узнать, какой приговор вынесен Мусаеву. О нем стало известно только вечером от пресс-службы Верховного суда республики. Там ИА REGNUM уточнили, что сын мэра оправдан по всем пунктам обвинения.

Судейская мантия

В течение всего дня в Советском суде Махачкалы в приёмной судьи Патимат Махатиловой, которая рассматривала дело Мусаева, сообщали, что не знают, когда будет оглашен приговор. О том, что он уже оглашен, журналисты узнали лишь в 16:10. При этом в суде отказались прокомментировать, какой же приговор вынесен.

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Сыну мэра Махачкалы грозит пять лет тюрьмы

Как сообщало ИА REGNUM, Бадрудин Мусаев обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти и в оскорблении представителя власти. По данным следствия, 31 мая 2016 года Мусаев и его друзья в центре Махачкалы на перекрестке улиц Ярагского и Гамзатова совершали дрифт на автомобиле «Мерседес».

При попытке сотрудников остановить нарушителей правил дорожного движения и выписать им протокол о правонарушении, произошла драка, в ходе которой один сотрудник сломал палец, а другой получил травмы различной степени тяжести.

На судебном процессе, который начался спустя почти год, в марте 2017 года, пострадавшие утверждали, что именно сын мэра спровоцировал конфликт, оскорблял сотрудников полиции и сломал одному из них палец. Сам Мусаев полностью отрицал вину и сообщал, что находился в другой машине, на месте оказался случайно и его могли перепутать с другим человеком. Кроме того, оказалось, что еще один участник инцидента, товарищ Мусаева Даци Хазамов, состоит на учете в психиатрической клинике. Суд назначил ему принудительное лечение.