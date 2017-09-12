Петрозаводск, 12 сентября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. В Петрозаводске правоохранительные органы 12 сентября эвакуировали аэропорт «Петрозаводск», сообщает ИА «Республика Карелия».

ИА «Республика Карелия» Машина ОМОН в Петрозаводске

Кроме того, в 16:30 полиция вывела всех посетителей из административно-торгового здания на Ровио, 3 — в нем расположен торговый центр и большинство городских участков мировых судей.

Вокруг жилого здания на Октябрьском проспекте, 5 стоит оцепление полиции. В этом доме расположен один из отделов городской администрации.

ИА «Республика Карелия» Эвакуация торгового центра в Петрозаводске

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 сентября по столице Карелии прокатилась настоящая волна эвакуаций. Силовые структуры вывели на улицы сотрудников и посетителей мэрии, Заксобрания, аэропорта, некоторых банков, множества крупных торговых центров.

Достоверно известно, что администрацию города эвакуировали из-за телефонного анонимного звонка о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

Напомним, за последние дни из публичных зданий в городах по всей России эвакуировали тысячи людей. Причина — анонимные звонки с сообщениями о бомбах. К счастью, ни в одном случае угроза не подтвердилась.