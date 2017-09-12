Владивосток, 12 сентября, 2017, 19:47 — ИА Регнум. С 9 по 15 сентября 2017 года во Владивостоке проходит юбилейный, пятнадцатый Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который украсила своим участием звезда мирового кино, актриса и режиссер Фанни Ардан. В эксклюзивном интервью кинообозревателю ИА REGNUM мадам Ардан рассказала о творческих планах, источниках вдохновения, сложностях режиссерской работы.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Фанни Ардан

ИА REGNUM Алёна Сычева и Фанни Ардан

Фанни Ардан помимо съемок кино играет в театре: после Владивостока она отправилась на Кипр, где исполнила главную роль в постановке Эрве Луишемоля — в опере «Кассандра» на современную музыку Майкла Даррелла. Сейчас же, во время театральных гастролей, она работает над сценарием следующего кинопроекта. В отличие от «Дивана Сталина» (ее последней работы, показанной во Владивостоке в рамках МКФ «Меридианы Тихого») новый фильм не будет основан на каком-либо литературном произведении.

Раскрывать детали оригинальной авторской истории Фанни Ардан посчитала преждевременным и посетовала, что у нее не очень много времени для этой работы: параллельно с гастролями она снимается во французской комедии, говорить о которой подробнее тоже пока рано. Свою скрытность относительно планов актриса объяснила не только традиционным для творческих личностей суеверием:

«Тут есть доля суеверия, но, скорее, это из-за того, что кино — такая хрупкая вещь. Считаю, что нельзя говорить о кинопроектах, пока нет 100-процентной уверенности, что они сбудутся. Очень часто бывает, что отличные сценарии и чудесные задумки не реализовываются, потому что не получается найти бюджет для фильма. Со мной подобные истории происходят постоянно!.. Может, потому что у меня особый вкус… Мне часто нравятся сценарии, написанные неизвестными авторами, я увлекаюсь, но этого мало: найти деньги всегда оказывается большой проблемой».

На вопрос о том, что привлекает ее в разных проектах, Фанни Ардан отметила, что полагается на интуицию:

«Я прекрасно понимаю, почему я что-то не люблю: не нравится история, персонаж, а когда нравится, то просто хочется в этом поучаствовать, возникает такая жажда, которую умом не понять».

На замечание, что многие русские актеры предпочитают эпизодической, очень нестабильной и неровной работе в кино службу в театре — постоянную, многолетнюю, с глубоким и продолжительным погружением в роль, — французская актриса призналась:

«У меня наоборот! Может, потому что я начала с кино, а в театре стала работать позже. У меня отношения с театром сложные: то ненависть, то любовь… Часто, когда заканчиваются гастроли в театре, я говорю себе, что больше никогда на подобное не решусь, а потом проходит год-полтора, и я возвращаюсь на сцену. Это как наркотик!..».

На вопрос о желании сняться в России, у русского режиссера, Фанни Ардан ответила с большим восторгом и энтузиазмом:

«Да, очень хочу! Моя мечта — поработать в России!.. Хочу оказаться тут не как турист, но именно по работе. Наверное, разумно предлагать мне роль либо немого человека, либо почти без реплик, потому что органичнее в русском фильме говорить на русском языке. Или я могла бы сыграть француженку».

Рассуждая об источниках вдохновения, мадам Ардан призналась, что она, наверное, очень пессимистична, но, вместе с тем, очень любит жизнь, и поэтому живет с какой-то яростью, неистовством, глотая впечатления большими глотками. Рассуждая о будущем, Фанни Ардан отметила:

«Я бы не могла жить, не будучи актрисой. Как режиссер я, бывает, страдаю, что мою работу не увидело много зрителей или не нашлось денег для реализации проекта, и, возможно, моя режиссерская карьера рано или поздно прекратится — когда-нибудь. Для создания фильма нужно много денег, поэтому из-за их отсутствия я вполне могу перестать снимать кино как режиссер. Зато как актриса я смогу работать в любой ситуации: ничего не требуется. Можно играть без денег: встать на импровизированную сцену просто на улице, с какими-то неизвестными актерами исполнять пьесы Шекспира. Так что я всегда, всю жизнь буду актрисой».

Фанни Ардан прилетела во Владивосток не только для того, чтобы принять участие в церемонии открытия смотра: она захотела показать свою новую режиссерскую работу «Диван Сталина» именно в России, русской публике.

Как рассказала мадам Ардан на пресс-конференции, фигура Иосифа Сталина стала поводом для фильма-метафоры о власти, и то, что исполнитель главной роли Жерар Депардье внешне совсем не похож на своего героя — подчеркнуло ее желание создать не биографический фильм, а, скорее, фантазию на определенную тему.

Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Фанни Ардан

Актриса призналась журналистам, что очень любит Россию благодаря великой русской литературе, в которую окунулась в юном возрасте. До знакомства с произведения Стендаля, Бальзака, Флобера 15-летняя Фанни читала Достоевского, Толстого, Чехова, Пушкина, которые оказали на формирование юной артистической души огромное влияние.

«Я гораздо лучше знаю русских людей, чем Россию» — отметила актриса.

Фанни Ардан тронула прессу рассказом о своем первом псе, которого звали Владивосток, и ответом о происхождении множества колец, украшающих каждый палец актрисы: у нее было много украшений, в том числе дорогих, доставшихся от бабушки и прабабушки, но, к несчастью, все они были украдены. После этого происшествия Ардан покупает только очень дешевые украшения, буквально за один евро, и в каждом городе, который ей удается посетить, она старается купить кольцо.

На вопрос журналистов о том, какая она на съемочной площадке — является диктором или тихоней — Ардан призналась, что отличается нервным характером, но вымещает весь негатив в закрытой комнате, а на площадке старается со всеми говорить мягко и нежно:

«Я актриса, поэтому могу предстать перед людьми совсем не таким человеком, каким являюсь на самом деле».

Как настоящий профессионал, Фанни Ардан блестяще исполнила роль грандиозной звезды, главной гостьи международного фестиваля. Харизматичная дама — не молодящаяся, но выглядящая блестяще для своих 68 лет, — она очаровывала одним звучанием своего голоса: густого, нежного и обволакивающего. Открытая, добрая, спокойная, величественная, но не заносчивая, простая в общении мадам Ардан своим визитом подарила участникам МКФ «Меридианы Тихого» ощущение настоящего праздника.