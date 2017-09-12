Чебоксары, 12 сентября, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В Чувашии есть риски невыполнения показателей по постановке недвижимости на кадастровый учёт и регистрации прав на имущество. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по республике по итогам совещания в Минэкономразвития Чувашии. Данные показатели влияют на Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности — с учётом нынешних темпов их реализации Чувашия может скатиться в рейтинге.

Rosreestr.ru Учет земельных участков в ЕГРН

В регионе по линии Росреестра приняты «дорожные карты» по внедрению в муниципалитетах целевых моделей по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Отметим, данные показатели влияют на Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности, так как инвесторы должны получить наиболее полную информацию о земельных участках, в которые они собираются вложить деньги. Определение границ участков позволит узнать, какие существуют ограничения и быть уверенными в площади и расположении участков. Если муниципалитеты не примут меры для установления границ земельных участков, то Чувашия сдаст позиции в рейтинге.

Муниципалитеты, в частности, могут проводить агитационные работы среди населения для проведения кадастровых работ или межевания муниципальных земель, активнее использовать электронные возможности для сокращения сроков оказания услуг.

Определены восемь факторов, влияющих на целевые показатели по линии Росреестра. Начальник отдела управления Лариса Никифорова отметила, что в настоящее время по некоторым факторам есть риски их невыполнения.

«К примеру, по учёту в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) земельных участков, расположенных на территории Чувашии, с границами, установленными в соответствии с российским законодательством, есть риски невыполнения фактора целевой модели к концу 2017 года Аликовским, Батыревским, Вурнарским, Ибресинским, Красноармейским, Красночетайским, Марпосадским, Порецким, Урмарским, Чебоксарским, Ядринским, Шумерлинским районами и Шумерля», — говорит Лариса Никифорова.

По данным управления, в настоящее время в регионе более 769 тыс. гектаров земли учтены в ЕРГН с уточненными границами, это составляет почти 42% от общей площади земли в Чувашии. Задача — до конца 2017 года достигнуть 45%. Из общей площади земельного фонда наибольшую площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения (54,88%).

«Установление границ земельных участков именно этой категории позволит быстрее достичь целевого показателя» — сообщила Никифорова.

Что касается количества участков, которые имеют установленные границы, то в ЕГРН содержатся сведения о 739 116 земельных участках, из них с установленными границами — 249 660. Это 33,7%, по плану к концу года должно быть 53%.

«Для достижения этого целевого значения показателя необходимо проведение работ по определению местоположения границ и внесение сведений о них в ЕГРН. Одной из мер является проведение комплексных кадастровых работ, организация которых возложена на региональные и муниципальные органы власти. По количеству земельных участков в ЕГРН с границами целевой показатель на 2017 год достигнут только городом Чебоксары» — говорит Лариса Никифорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия, которая стала второй в рейтинге состояния инвестиционного климата и долгое время щеголяла этим на правительственных мероприятиях, едва осваивает целевые бюджетные инвестиционные средства, в том числе федеральные. В I полугодии освоено порядка 16% предусмотренных средств, в том числе федеральных — 26,5%. Власти винят подрядчиков и ссылаются на плохую проектную документацию, жалобы в УФАС и погодные условия.

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Также был поднят вопрос электронного взаимодействия с муниципалитетами. В частности, подачу документов в электронном виде на кадастровый учет и регистрацию прав, а также получение сведений с помощью СМЭВ. Наиболее активно пользуются электронными услугами Росреестра Аликовский, Канашский, Красноармейский, Шумерлинский районы, города Канаш и Шумерля.

«В течение года не было подано ни одного заявления о кадастровом учете в электронном виде от Комсомольского, Красночетайского районов, г.Новочебоксарск. Низкое взаимодействие через СМЭВ наблюдается в Комсомольском, Красноармейском, Марпосадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шемуршинском, Ядринском, Яльчикском, Янтиковском районах, г. Канаш и Канашском районе, городах Чебоксары и Новочебоксарск» — рассказала начальник отдела управления.