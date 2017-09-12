Москва, 12 сентября, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф поддержал идею приватизации крупнейшего российского банка для повышения конкуренции среди банков и снижения государственного сектора в экономике. Об этом он заявил журналистам на пресс-подходе сегодня, 12 сентября.

Kremlin.ru Герман Греф

Глава Сбербанка подчеркнул, что количество государственных банков должно сокращаться, а количество сильных частных банков расти.

«Мы всегда были за приватизацию Сбербанка», — сказал Греф.

По мнению президента Сбербанка, банковский сектор страны окажется в «большой беде», если он будет представлен несколькими крупными банками.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года на собрании акционеров Сбербанка обсуждался вопрос его приватизации. Герман Греф на собрании отметил, что эффективность государственного банка будет выше, если передать его акции в частные руки. Однако сроки приватизации банка не были названы.