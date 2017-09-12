Тверь, 12 сентября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Тверской областной суд на заседании 12 сентября приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Сергея Е., признанного виновным в убийстве девяти человек. Суд также обязал мужчину выплатить более 10 млн рублей родственникам его жертв.

(сс) succo Суд

Как было установлено в ходе процесса, 3 июня 2017 года на территории поселка Редкино Конаковского района Тверской области мужчина расстрелял из охотничьего самозарядного ружья девять человек, в том числе 92-летнюю женщину.

Убийство произошло на почве бытового конфликта. Отдыхавшие в посёлке дачники, вместе с которыми мужчина выпивал, усомнились, что тот служил в ВДВ. Мужчина обиделся и ушёл, а вернулся уже с оружием.

Выжить в бойне удалось только одной девушке: она спряталась в доме, и преступник не заметил её. Позднее она стала главным свидетелем обвинения.

По итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. В суде он признался в совершении убийств и выразил раскаяние.