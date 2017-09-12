* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 12 сентября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. В Сети опубликован видеоролик, запечатлевший результаты боевой работы штурмовой авиации ВКС России под Дейр-эз-Зором.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

На видеозаписи демонстрируется уничтоженная техника террористов, в частности танки и пикапы-внедорожники с установленными в них крупнокалиберными пулеметами, минометами и зенитными артустановками.

Как сообщало ИА REGNUM, за две недели наступательной операции под Дейр-эз-Зором ударные вертолеты и штурмовики ВКС России совершили 1417 боевых вылетов, нанесли 2687 авиационных ударов. В результате были уничтожены 83 единицы бронетехники террористов, свыше 200 автомобилей с тяжелым вооружением и более 1200 боевиков.

Напомним, в данный момент правительственные войска Сирии при поддержке авиации начали освобождать кварталы города Дейр-эз-Зор, находящиеся под контролем боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).