Москва, 12 сентября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) скорректировал свое заявление по ролику с девочкой без рук.

Детская игрушка

«Недавно увидел такие кадры: девочка родилась без рук. Интересно, о чем думала ее мать? Современная медицина может компенсировать далеко не все врожденные патологии. Если человек без ног, он может передвигаться на коляске, если слепой — существуют шрифты Брайля. Но и в этом случае жизнь превращается в мучение. А если без рук? А если без части мозга?» — рассуждает парламентарий в «Живом журнале».

Что медицина сегодня точно может — так это определить патологию заранее, отметил депутат.

«Зачем же таким детям разрешают появляться на свет? Зачем обрекают на муки? Плохо, когда безвинный человек вынужден страдать. А когда в страдание превращается вся жизнь — от начала и до конца — это омерзительно. Никакой «гуманности» нет в том, чтобы позволять такому случиться», — полагает он.

«Понятно, что государство тут не должно вмешиваться — например, принуждать к аборту. Также понятно, что государство должно всячески заботиться об инвалидах, в том числе — с врожденными патологиями. Но точно так же понятно, что не следует поощрять подобные рождения. То есть работать надо на уровне пропаганды. На сигаретах же заставляют писать: «Курение убивает». Почему бы не размещать в медучреждениях обязательные плакаты? Например: «Врожденные патологии — это вечные муки», — предлагает Лебедев.

«Пусть женщина сама решает, готова ли она произвести на свет несчастное страдающее существо. Готова ли всю жизнь отвечать за это. Пусть понимает, что она делает или готова сделать. Ведь даже в стране с идеальной социальной поддержкой такой ребенок все равно обречен на страдания. За что? За глупость и эгоизм своих родителей. Повторяю: речь идет о патологиях, которые невозможно компенсировать», — отметил Лебедев.

Есть и противоположный случай — когда «патологией» считают бедность, продолжил он.

«Женщина идет на аборт, убивает здоровый плод, просто потому что не представляет, как она прокормит ребенка. Или потому, что вовремя не предохранилась и ничего подобного не планировала. Вот тут как раз государство все может компенсировать: речь не о проблемах, а всего лишь о расходах. Пусть такой женщине заплатят за согласие выносить и родить ребенка. Если она его не хочет — то пусть отдаст государству. Система приютов, система государственного воспитания таких детей — все это должно развиваться и совершенствоваться», — рассуждает вице-спикер Госдумы.

«Человек может вырасти в бедной семье — и быть счастливым, полноценным. Человек может вырасти без родителей, в приюте — и полностью реализоваться. Но страдания, которых невозможно избежать и которых человек не заслужил, — это гадко и недопустимо», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лебедев прокомментировал видеоролик с девочкой без рук, назвав жизнь ребенка омерзительной, — такое сообщение он оставил под видео, опубликованном на странице в Twitter статс-секретаря Центробанка Александра Торшина сегодня, 12 сентября.

На видео показано, как девочка самостоятельно ест с помощью ног. Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев написал: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?!» Он также отметил, что «современная медицина определяет патологию заранее».