Москва, 12 сентября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев (ЛДПР) прокомментировал видеоролик с девочкой без рук, назвав жизнь ребенка омерзительной. Об этом он написал в комментарии к видео, опубликованному на странице в Twitter статс-секретаря Центробанка Александра Торшина сегодня, 12 сентября.

Government.ru Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

На видео показано, как девочка самостоятельно ест с помощью ног. Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев написал:

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?!» Он также отметил, что «современная медицина определяет патологию заранее».

Отвечая на слова Лебедева, депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») назвал позицию сына Жириновского омерзительной.

После подобного комментария Игорь Лебедев, выступая на радиостанции «Говорит Москва», заявил, что не собирается извиняться за свои слова. Депутат сказал, что переписка была частная и комментарий Боярского ему не понравился.

Напомним, что Игорь Лебедев является депутатом Государственной думы от ЛДПР с 1999 года. С 2011 года занимает должность заместителя председателя Госдумы. С сентября 2015 года стал членом исполкома Российского футбольного союза.