Киев, 12 сентября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. На Украине набирает обороты скандал вокруг незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили. Теперь он имеет не только юридический, но и политический окрас, неожиданно дав старт президентской гонке на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Так, сегодня утром, 12 сентября, стало известно, что во львовскую гостиницу «Леополис», в которой сейчас проживает Саакашвили, пришли представители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Экс-главе Одесской ОГА вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы. Сам Саакашвили протокол подписал, несмотря на то, что настаивал на его незаконности. До подписания протокола политик подписал возражение к нему.

По словам представителя ГПСУ Владимира Шеремета, Саакашвили передаст протокол в Мостисский районный суд Львовской области. Судебный процесс уже назначен на 18 сентября.

«Саакашвили передаст протокол в Мостисский районный суд, где назначено заседание на 18 сентября на 15:00. Сейчас представители Государственной таможенной службы вместе с адвокатами господина Саакашвили знакомятся с протоколом и вносят в него какие-то правки, которые есть от господина Саакашвили… Это протокол о незаконном пересечение государственной границы. Статья предусматривает уплату штрафа от 3400 до 8500 грн (до 326 долл. — ИА REGNUM )», — рассказал 12 сентября на пресс-конференции Шеремет.

После подписания протокола Саакашвили заявил прессе, что уже завтра собирается отправиться в поездку по регионам Украины, т. е. начинает предвыборную кампанию.

«Я собираюсь проехать по всей Украине. Почему они сегодня пришли сюда? Потому что они знают, что я начинаю турне по Украине… Я пройду по каждому городу — Ивано-Франковск, Ровно, Одесса, Харьков, Волынь, Днепр, потом поеду в Киев, чтобы перебить историю… Я по дороге заеду в суд, чтобы отстоять свои права», — пообещал он.

Саакашвили признался, что испытывает трудности с деньгами.

«Как ведущий программы (на канале ЗИК — ИА REGNUM ) я получал от 40 до 50 тыс. грн. (до 1923 долл. — ред.). Это хорошая зарплата для Украины. У меня на счету есть деньги, которыми я не могу пользоваться, потому что мне фактически закрыли счет. Я не могу туда вносить и снимать деньги. Я буду добиваться своих прав… Денег на машину мне хватит. Летать на самолете я, к сожалению, не могу, потому что нет паспорта», — пожаловался он.

По словам грузинского политика, его паспорт находится у президента Украины Петра Порошенко.

«Я официально заявляю, что паспорт, который украли у меня, согласно информации, которую я получил от очень и очень информированных источников, сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения в Украину», — уточнил Саакашвили.

Экс-президент также обвинил Порошенко в коррупции и распространении пропаганды.

«Я готов пройти все процедуры. И у меня нет никаких обстоятельств того, что мы нарушили или когда-то пытались нарушить какой-нибудь закон. Лживая пропаганда Порошенко и всех должностных лиц, которые вместе с ним пытаются спасти свое воровское существование, не изменят моей позиции», — заверил Саакашвили.

Позже в авторской программе на канале NewsOne Саакашвили вообще угрожал Порошенко тюремным заключением.

«Я не желаю Порошенко попадать в тюрьму, однозначно. И тем более — по этим делам. Потому что если он меня похитит и передаст в Грузию, он сам себя обречет на будущее тюремное заключение», — сказал Саакашвили.

Пока президент Порошенко никак не прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны своего бывшего близкого друга.

В то же время адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил, что действия украинских пограничников являются незаконными, поскольку протоколы о нарушении режима пересечения границы составляются в течение трех часов с момента выявления административного правонарушения. Сегодня 12 сентября, поэтому вручение документа является абсолютно незаконным.

«В 7:15 утра двое представителей Мостисского отряда Государственной пограничной службы прибыли в отель «Леополис» якобы для того, чтобы вручить Михаилу Саакашвили протокол о совершении им административного правонарушения. По их словам, правонарушение заключалось в незаконном, по их мнению, пересечении государственной границы 10 сентября», — сказал Галабала.

При этом он отметил, что Саакашвили абсолютно законно попал на территорию Украины, поскольку инцидент произошел на заминированном пункте пропуска.

«Однозначно это не было незаконно. Это абсолютно законно из-за того, что часть 9 статьи 9 закона «О государственной границе Украины» позволяет в условиях крайней необходимости пересекать государственную границу с нарушением права. Мы находились на заминированном пункте пропуска. Поскольку мы были в зоне поражения, то попросили нас эвакуировать. Глава Западного регионального управления ГПС отказал нам. Поэтому мы не имели другого выхода, как просто пересечь государственную границу», — уточнил адвокат.

Галабала также пообещал оспорить потерю гражданства Саакашвили в Высшем админсуде Украины.

«Одним из следующих наших шагов будет обжалование указа президента о лишении Саакашвили гражданства Украины в Высшем административном суде», — заявил Галабала.

Тем не менее украинские правоохранители проводят поиски и задержания сторонников людей, которые участвовали в нападении на силовиков. Пока удалось задержать пятерых человек по факту незаконного пересечения украинской границы в пункте пропуска «Шегини». Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

«По фактам событий на пункте пропуска «Шегини» задержали пять человек. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности — групповое нарушение общественного порядка», — отмечается в материале.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что установили личности шести возможных организаторов нарушений общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников штурма силовиков.

«Более ста человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий», — сообщили в МВД.

При этом Служба безопасности Украины заявила о готовности подключиться к расследованию незаконного пересечения украинской границы бывшим главой Одесской ОГА Саакашвили. В пресс-службе СБУ отметили, что любое правонарушение на украинской государственной границе является недопустимым.

«Служба безопасности Украины считает недопустимым организацию любых правонарушений на государственной границе Украины, которая является одним из символов суверенного государства. Спецслужбой в пределах своих полномочий будет оказана всесторонняя помощь в расследовании этого преступления», — говорится в сообщении.

На брифинге спикер министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что полиция вызвала на допрос народных депутатов, которые принимали участие в событиях 10 сентября на пункте пропуска «Шегини».

"Полиция вызвала нардепов, которые присутствовали во время совершения этого уголовного и административного правонарушения на пункте пропуска. Это нардепы Тимошенко, Добродомов, Власенко, Деревянко и Костенко», — сказал Шевченко.

Кроме того, в центре «Миротворец» заявили, что внефракционные народные депутаты Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, нардеп от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и сам Саакашвили попали в базу их сайта.

«Незаконное пересечение государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства», — сказано в перечне причин, по которым депутаты пополнили список.

В свою очередь народный депутат от блока «Батькивщина» Игорь Луценко считает, что инициатива внести Тимошенко в базу сайта «Миротворец» принадлежит украинским политикам, связанным с главой МВД Арсеном Аваковым. Он полагает, что «после внесения Саакашвили и Тимошенко в свою базу «Миротворец» утратил все доверие к себе».

«Я сразу вспоминаю, как появилась информация о встрече Авакова и Тимошенко, на которой они якобы договорились о сотрудничестве. Вот вам наглядный ответ. Понятное дело, что политики, которые крутятся вокруг Авакова, контролируют «Миротворец». Инициатива внести Тимошенко в базу этого ресурса принадлежит им. Речь о народном депутате Антоне Геращенко и других. Они продолжают заниматься манипуляциями», — сказал Луценко в интервью изданию «Гордон».

Депутат Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Куницын считает, что Саакашвили сделал из властей Украины «клоунов».

"Как Саакашвили может быть гражданином Украины, если указом президента он лишен украинского гражданства и не обжаловал это решение? Если бы он был гражданином Украины, его никто бы не задерживал и не было бы никакого протокола… Человек без гражданства пересек границу незаконным образом. Тут дело не в том, кто он. Любой человек, который въезжает без визы и документов, к нему применяют меры… Эта клоунада бьет по репутации Украины. Меня это больше беспокоит… Должны быть жесткие действия, потому что Саакашвили делает из нас клоунов. Была ошибка в том, что мы человека с такой репутацией привлекли к управлению», — сказал Куницын в эфире канала «112 Украина».

Он согласился с мнением премьер-министра Гройсмана, что прорыв Михо через границу стал атакой «против украинской государственности». Куницын также усмотрел в действиях Саакашвили начало президентской кампании. «Кое-кто из моих коллег делает на этом пиар и уже готовится к президентской кампании. Но они поступают не как государственные деятели, они думают только о своем реноме. Если ему можно, то почему другим нельзя?.. Считаю не надо преувеличивать его роль для страны. Если суд даст постановление на задержание, его (Саакашвили — ред.) надо задерживать», — призвал Куницын.

«Саакашвили теперь — нарушитель государственной границы, а значит уголовный преступник, а не оппозиционер. Он сам создал основания для уголовного преследования его и его подельников, которые вместе с ним прорывали границу. Но если нардепы (Юлия Тимошенко, Сергей Власенко и другие) спрячутся за депутатскую неприкосновенность, то Саакашвили будет отвечать независимо от того, есть у него действующий украинский паспорт или нет… В Украине Саакашвили умеет только разрушать. Он не справился с реформами в Одесской области, но, к сожалению, справляется с внесением хаоса и противостояния между украинцами», — написал в Фейсбук журналист и бывший украинский депутат Виктор Уколов.

Напомним, 10 сентября на таможенном пункте пропуска «Шегини» толпа сторонников Саакашвили устроили драку с украинским таможенниками и силовиками. Провокация позволила скандальному грузинскому политику въехать на Украину. Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и девять бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Сообщалось, что во время произошедшего пограничники не применяли оружия, хотя имели на это право. Сотрудники Госпогранслужбы идентифицировали нарушителей и составили в отношении них административные протоколы о нарушении украинской границы.

Ранее, 11 сентября, действия украинских пограничников во время инцидента поддержал президент Порошенко.