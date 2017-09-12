Москва, 12 сентября, 2017, 19:40 — ИА Регнум. «Говорить, что выборы президента РАН не состоятся, нельзя», — считает один из кандидатов на пост главы Российской академии наук, академик Александр Сергеев.

Академики Алексей Хохлов и Александр Сергеев

«Ни один из членов Академии не должен допускать таких высказываний», — заявил он ИА REGNUM, комментируя прозвучавшее сегодня заявление академика Александра Асеева о том, что такой сценарий на Общем собрании 25 сентября вполне возможен.

«Если в сентябре Академия наук по причинам, которые зависят от нее, не сможет выбрать демократическим путем своего президента, тогда мы будем иметь два фактора. Фактор мартовских выборов, когда три очень уважаемых, достойных члена Академии вдруг сняли свои кандидатуры, и будем иметь сентябрьский фактор, когда РАН не собрала кворума, как предполагает академик Асеев. Набор этих двух факторов будет иметь очень печальные последствия для Академии наук. Общество решит, что эта организация недееспособна», — подчеркнул Сергеев.

«Приложу все усилия, чтобы такого исхода не было», — поддержал коллегу академик Алексей Хохлов, отвечая на вопрос ИА REGNUM на пресс-конференции в Москве 12 сентября 2017 года.

Ученые выступили с совместным заявлением, которое зачитал журналистам академик Хохлов.

«Желая обеспечить развитие Российской академической науки как современной научной организации, — сказано в нем, — мы решили объединить наши усилия в кампании по выборам президента РАН».

Это значит, что академик Хохлов, выдвигавший свою кандидатуру на пост главы РАН, но не одобренный правительством РФ, призвал своих сторонников голосовать за Александра Сергеева, вошедшего в согласованный список пятерки претендентов. Хохлов убежден, что это лучшая кандидатура на выборах, поскольку академик Сергеев, всю жизнь проработавший в нижегородском Институте прикладной физики РАН, одном из лучших в Академии наук, «знает изнутри все нюансы работы академических институтов», это ученый с мировым именем, участвующий в крупных международных научных проектах, в частности, по изучению гравитационных волн.

По мнению кандидата на пост президента РАН, Академия наук должна существенно перестроить свою работу. Это насущная для академической науки задача, так как престиж фундаментальной науки России падает. «Нас становится всё менее и менее видно», — отметил ученый.

«Статус РАН явно не соответствует тому, что должно быть для выполнения уставных законных требований. Нужна корректировка 253 ФЗ для того, чтобы у Академии наук появился достойный правовой статус. Этот статус должен быть особым. Особый статус есть у крупнейших университетов — МГУ, СПГУ, есть он и у Курчатовского института. Нам необходимо юридический статус Академии наук поднимать», — убежден Сергеев.

В отношениях с ФАНО, по его мнению, надо наконец поставить точку в бесконечных спорах о разграничении полномочий. «Правило двух ключей неконструктивно», — считает кандидат. Необходимо эти полномочия узаконить юридически, скорректировав ФЗ-253. Только в таком случае можно будет нормально совместно работать.

«В руководстве ФАНО должны появиться ученые, — подчеркнул академик Сергеев, — потому что руководители этой организации должны знать, что такое наука, прежде всего, фундаментальная. Мы можем вспомнить схему, которая была в позднесоветское время, когда у нас был ГКНТ. Председатель ГКНТ был Лаверов, одновременно являвшийся вице-президентом Академии наук. Это схема нормальной конструктивной работы».

Он отметил, что на встрече с президентом Путиным ставил этот вопрос, вспоминая 2013 год, когда глава РФ предложил Владимиру Фортову возглавить ФАНО. «Думаю, что следует вернуться к этому вопросу… такая ось должна существовать», — заметил он.

Кандидат на пост президента РАН вспомнил слова главы России о том, что Академия наук должна стать, по сути, «штабом науки». И рассчитывает добиться этого на посту ее главы.