Москва, 12 сентября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Вашингтону не следует рассчитывать на то, что Пхеньян изменит свою позицию из-за введённых против него санкций. Об этом 12 заявил посол КНДР в России Ким Хен Чжун, передаёт телеканал RT.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Северокорейский дипломат отметил, что в КНДР уже несколько десятилетий живут под «самыми жесточайшими» санкциями США, тем не менее «смогли приобрести всё, что хотели».

Если Соединённые Штаты рассчитывают, что Северная Корея изменит позицию, то это «большая иллюзия», заявил Ким Хен Чжун.

Посол КНДР подчеркнул, что ядерное оружие является для республики «средством самообороны и защиты своего суверенитета от США, которые продолжают враждебные действия и ядерный шантаж».

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Документ предусматривает ограничение ввоза нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме этого, Пхеньян не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также экспортировать свою текстильную продукцию. Гражданам КНДР перестанут выдавать разрешения на работу.

Ранее в отношении КНДР уже были введены санкции, запрещающие Пхеньяну импорт угля, железной руды, минералов и другого сырья и продуктов. Однако все эти меры не дали результата — Северная Корея продолжила ракетные и ядерные испытания.