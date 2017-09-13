Киев, 13 сентября, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Речь Петра Порошенко, с которой он обратился 7 сентября к Верховной раде, выявила «беспроигрышность» позиции нынешнего украинского президента. В чем она состоит и есть ли шанс у народа Украины, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

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Теорема Порошенко проста и понятна для любого, поверившего в нее. Украина находится в состоянии непрерывной угрозы российского вторжения (частично даже случившегося), а потому президенту можно всё. Протестующим против его политики нельзя ничего, потому что этим может воспользоваться Россия, которая… см. выше. Идеальный логический капкан, который, окажись он правдой, давал бы Порошенко шанс творить любое беззаконие до скончания века.

Впрочем, глупость и наглость его тезисов выражают уверенность нынешнего главы украинской администрации в том, что послушное население с крючка не сорвется. Деваться ему некуда, протест в стране невозможен, а особо голодные могут отправляться в Польшу.

До тех пор, пока неонацистский режим не встречает мощного народного сопротивления, Порошенко и его подручные будут продолжать антинародные реформы, рассказывая гражданам сказки о грядущем членстве в ЕС и НАТО. Для подогревания страстей все средства хороши, в том числе и планирующаяся отмена депутатской неприкосновенности. Украина, провозглашая «интеграцию с Европой», все дальше от нее отходит под чутким диктаторским управлением осмелевшего кондитера. А как же иначе, ведь Россия не дремлет и, случись что с Порошенко, нападет сразу же.

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